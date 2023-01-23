خبير اقتصادي لقناة الحياة: السلع متاحة في مصر على عكس دول أوروبا

أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ تمويل والاستثمار وخبير اقتصادي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى غلاء كبير في أسعار البترول والغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا، لدرجة أنها أثرت على حركة الإنتاج في أوروبا وأسيا وأفريقيا، ما ينعكس على المواطن البسيط بزيادة في الأسعار.

الأزمة ليست مقتصرة على مصر

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الأزمة ليست في مصر فقط، مشددًا على أن أغلب السلع التي نستوردها من الخارج ارتفع سعرها بـ150% على الأقل، مشيرًا إلى أن أوروبا تأثرت بشكل كبير بالأزمة.

تأزم الوضع العالمي

وتابع، أن الوضع العالمي سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وبالتالي فإن تخوف المواطنين مشروع، لكن السلع متوفرة في مصر، على عكس ما يحدث في أوروبا، من عدم توفر السلع، لذلك فإن هناك أوروبيون يرغبون في قضاء شهر أو شهرين في مصر.