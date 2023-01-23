السفيرة نائلة جبر لقناة الحياة: صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتمويل مصري وأجنبي

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن هناك صندوق للحد من الهجرة غير الشرعية وسيكون وعاء تمويليا تصب به مساعدات مصرية وأجنبية لمساعدة الشباب في التوعية والتدريب ليكون على مستوى عمل معين، مضيفة أن اللجنة تستهدف المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير شرعية لدعمها مثل المنوفية والفيوم.

الدعم والتمويل الخارجي

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: «الصندوق يساعد في التحرك بسرعة للحد من الهجرة غير شرعية، والتمويل من ميزانية الدولة والدعم والتمويل الخارجي للدول المانحة التي لها مصلحة في الحد من الهجرة غير شرعية».

رئيس مجلس الوزراء

وتابعت: «الصندوق تابع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، والوزارات المعنية الداخلية والخارجية والهجرة والدفاع يحددون السياسة والأنشطة التي نقوم بها، والصندوق هيساعد المواطنين القادمين من الخارج لحصولهم على دعم مادي لبناء مشروع للعيش بحياة كريمة».

وأوضحت: «هناك تغليظ عقوبة للهجرة غير شرعية بسبب أن العالم كله يعاني من أزمة اقتصادية وهجرة غير شرعية، وهناك تكثيف في توعية الشباب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك خطة لتنظيم حملات كبرى على المحافظات للحد من الهجرة غير شرعية».

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الصندوق يعمل على إعادة إدماج العائدين إلى مصر وتوفير مشروعات مع التنمية المحلية ووزارة التضامن وكذلك نعمل في الفترة المستقبلية على العديد من المشروعات للمواطنين للحد من الهجرة غير الشرعية.