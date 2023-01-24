«الداخلية» تطلق مبادرة كلنا واحد لدعم العرائس تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة «كلنا واحد - هدية العروسة»؛ لتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

مبادرة كلنا واحد تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وقامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة «كلنا واحد – هدية العروسة» بجميع محافظات الجمهورية تزامنا مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الــ 71.

وتستهدف المبادرة إهداء عدد من الهدايا «مفروشات – ملابس - احتياجات خاصة بالعرائس» من مستلزمات الزواج للعرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة، لا سيما الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تنظيم احتفالية لتوزيع الهدايا

وجرى تنظيم احتفالية بمقر نادي الشرطة لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج على العرائس اللاتي تم اختيارهن، وهو الأمر الذي لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر في نفوسهن واللاتي أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.