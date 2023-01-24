قناة الحياة تستعرض تشغيل الوحدة الصحية بقرية «أبيوها» في المنيا بعد تطويرها

بدأت الوحدة الصحية بقرية أبيوها التابعة بمركز أبوقرقاص، في المنيا، في استقبال أهالي القرية، و13 تابعًا لها، بعد إحلالها وتجديدها ضمن مبادرة حياة كريمة.

بدأ استقبال المرضى والمترددين في الوحدة الصحية

وعرضت قناة الحياة، فيديو لعمليات تشغيل الوحدة الصحية وبدأ استقبال المرضى والمترددين في الوحدة الصحية المقامة على مساحة 1040 مترا مربعا بارتفاع 3 طوابق، إذ تقدم الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الدكتورة نانسي مجدي الطبيبة بالوحدة الصحية، إن الوحدة جرى تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتقدم خدماتها للقرية وتوابعها، لافتة إلى تقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والعيادة والاستقبال المفتوح لمدة 24 ساعة يوميًا، إضافة لوجود صيدلية لصرف الأدوية.

الوحدة تقدم خدماتها لأكثر من 100 مواطن يوميًا

وأوضحت أن الوحدة تقدم خدماتها لأكثر من 100 مواطن يوميًا، لافتة إلى أنهم يتعاملون مع حالات الطوارئ بشكل مبدئي، مع تحويل من يحتاج إلى مستشفى التأمين الصحي بأبوقرقاص أو المركز الشرقي حسب احتياجات الحالة.