الكاتب الصحفي محمود بسيوني يشارك بـ«شفرة المرشد» في معرض الكتاب

يشارك الكاتب الصحفي محمود بسيوني نائب رئيس شبكة dmc ورئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» بكتابه «شفرة المرشد»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 والذي تنطلق فعالياته، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى الـ6 من فبراير المقبل.

فرص واحتمالات المرشحين لمنصب المرشد العام لجماعة الإخوان

ويناقش الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرص واحتمالات المرشحين لمنصب المرشد العام لجماعة الإخوان بعد الهزات والتداعيات التي مرت بها الجماعة الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، والتي عصفت بشعبية الجماعة عربيا وعالميا.

ويكشف بسيوني في كتابه أيضا أسرار شبكات الإخوان وحقوق الإنسان، خاصة بعد السقوط المدوي للجماعة الإرهابية عام 2013 بسبب ثورة يونيو، بعدما تأكد تورطها في علاقات مشبوهة بجماعات العنف والإرهاب المسلح بأحكام قضائية واضحة.

احتمالات عودة جماعة الإخوان المسلمين

كما يناقش الكتاب مسألة احتمالات عودة جماعة الإخوان المسلمين ومدى تأثرها بالتحولات التي طرأت عليها خلال السنوات الأخيرة ليس على الصعيد المحلي أو العربي فقط وإنما على الصعيد العالمي أيضا.

ويضع الكاتب محمود بسيوني فرضية أن يكون المرشد القادم أمريكيا، مؤكدًا أن تراجع شعبية الجماعة وتعرضها لأزمات خلال السنوات الأخيرة لا يعني بالضرورة انتهاءها تمامًا، متوقعا أننا ربما سنشهد بداية جديدة للجماعة الإرهابية الأخطر على مدار المائة عام الماضية.

جدير بالذكر أن كتاب شفرة المرشد ليس الأول لبسيوني الذي أصدر من قبل كتاب المصيدة عن دار الهلال، كما سيشارك بكتاب «اغتيال الشرق» عن دار بتانة للنشر.