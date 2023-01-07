محمود بسيوني يثني على روح المواطنة في مصر ويشيد بقنوات «المتحدة» وبجريدة الوطن

أثنى الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ما تشهده مصر مؤخرًا من مشاهد المواطنة، مشيرًا في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المواطنة هي كنز المصريين الحقيقي.

المواطنة كنز المصريين الحقيقي ورصيد بلدنا والاحتياطى الاستراتيجي

ونشر بسيوني صورًا منها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع البابا تواضروس داخل الكنيسة أثناء التهنئة بالعيد وصورته مع الإعلامية أميرة بهي الدين وصورة عدد جريدة الوطن عن السيد المسيح الصادر اليوم معلقًا: «مش ببالغ لما أقول إن المواطنة هو كنز المصريين الحقيقى ، هو رصيد بلدنا والاحتياطى الاستراتيجي اللى بجد، الحالة الجميلة اللى زرعها فينا الرئيس عبد الفتاح السيسى من أول زيارته للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد وتبرعه من ماله الخاص لبناء كاتدرائية العاصمة الإدارية ثم قرار الثأر من اللى اعتدوا على المسيحيين المصريين فى ليبيا وبناء الكنائس في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة زى الجوامع كلها تصرفات وقرارات رجعت الحيوية تانى لروح المحبة والتعايش المتجذرة فى الشخصية المصرية»، مضيفًا «دى وجهة نظرى اللى عبرت عنها النهاردة فى قناة cbc مع الأستاذة أميرة بهى الدين فى برنامجها الجميل افتح باب قلبك».

الإعلام المصري بخير وبيقوم بدوره في ترسيخ أسس المواطنة والتعايش

وتحدث بسيوني عن عدد جريدة الوطن عن السيد المسيح احتفالًا بميلاده «بكره صحيفة الوطن اللى بتصدرها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تحرير الصديق الأستاذ أحمد الخطيب بتنشر عدد خاص كامل عن سيدنا المسيح في ذكرى مولده، وده بيقول إن الإعلام المصرى بخير وبيقوم بدوره في ترسيخ أسس المواطنة والتعايش».

روح المواطنة ممتدة لكل قنوات الشركة المتحدة

وأثنى بسيوني عن روح المواطنة في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلًا: «الروح دى ممتدة لكل قنوات الشركة المتحدة وباقي الفضائيات المصرية اللى بتتسابق لإبراز مظاهر عيد الميلاد وأنه فيه شعور عام بأن المصريين كلهم فرحانين لأعياد بعض، عيد الميلاد زى رمضان، وأن المسيحى والمسلم إخوات فى مصر وطن الأوطان زى ما قال البابا تواضروس لموقعنا مبتدا .بالروح الجميلة دى هنعدى اى صعب ..لان المواطنة اساسها اننا نحترم بعض ونحافظ على بعض وعلى بلدنا..و ده فى حد ذاته انتصار على اى حد يفكر يفرقنا أو يضعفنا و على اى ظروف صعبة أو مشاكل تقابلنا».