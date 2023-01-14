محمود بسيوني عن احتفال dmc بـ 6 سنوات نجاح: هدفنا هو الأسرة المصرية

احتفلت قناة dmc اليوم بمرور ست سنوات كاملة من النجاح والإنجازات التى حققتها على المستوى الإعلامي تحت قيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت خلالها من الوصول إلى المواطن المصري وخلق ثقة كبيرة بينهم جعلتها تنافس فى الصفوف الأولى.

وعن هذا النجاح قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني نائب رئيس شبكة قنوات dmc، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قناة dmc هي قناة مؤثرة ولكل الأسرة المصرية واحتفالها بمرور عام إضافي من النجاح هو تقليد مميز تتجمع فيه أسرة القناة بأكملها ويكون يوما مفتوحا بالنسبة للقناة يقدم خلاله كثير من الفقرات المميزة على الشاشة التى تمتع الجمهور.

بسيوني: برنامج «مصر تستطيع» واحد من أهم البرامج على الساحة

وتابع بسيوني قائلا إن قناة dmc تقدم الكثير من المواد الدرامية المميزة والبرامج المتنوعة للمشاهد تحت دعم وقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن البرامج المهمة على الشاشة الآن برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق وهو واحد من أهم البرامج في الساحة مؤخرا لأنه يقدم النماذج المصرية الملهمة التي تشكل القدوة التي أصبحنا نفتقدها، ويعرض أن المصريين قادرون على تحقيق النجاح فى كل مكان ولم يكن يهتم بهم الإعلام ولكن تمكن برنامج مصر تستطيع من إلقاء الضوء عليهم.

وأضاف أن القناة أيضا تتضمن عددا آخر من البرامج المهمة والقوية منها برنامج الدوم وهو واحد من البرامج المميزة التي تهتم بتقديم المواهب ودعمها وظهر هذا بشكل واضح مؤخرا في ضم الشركة المتحدة لواحدة من مواهب البرنامج في موسمه الأول وهي مريم حسن التي قدمت مؤتمر التحالف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك أيضا برنامج صنايعية مصر هو واحد من البرامج المهمة.

كما كشف بسيوني عن احتفال أسرة القناة اليوم فقال «أسرة القناة النهارده اتجمعت كان عندنا حاجات كتير مميزة كان عندنا حوار مع فضيلة المفتي وكان عندنا سهرة لطيفة مع أحمد صلاح حسني وكان هناك فرقة موسيقية مع إيمان الحصري، وكان عندنا السفيرة عزيزة بفريقها المميز، وأيضا رامي رضوان واحد من أهم المذيعين في مصر دلوقتي وعنده شعبية كبيرة فكان يوم مميز جدا والنجاح اللى حققته القناة دا نجاح للشركة المتحدة والبرامج المهمة اللى بتقدمها والدور الاجتماعي اللى بتقوم بيه إحنا من الناس اللى اتبنت حملة أخلاقنا الجميلة ومكملين فيها إن شاء الله في رمضان».

القناة من أكثر القنوات التي اهتمت بالأسرة

وتابع بسيوني بأن القناة أيضا كانت من أكثر القنوات التي اهتمت بالأسرة من خلال تقديم برنامج ماما دوت أم الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى وهو من البرامج الأسرية القوية، والقناة أيضا تتضمن فاكهة الإعلام المصري برنامج صاحبة السعادة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس قائلا «ربنا يقومها لكل جمهورها بالسلامة ودا برنامج من البرامج القوية جدا».

وتحدث الكاتب الصحفي محمود بسيوني عن النقاط المهمة التي يحافظون عليها في القناة فقال إنهم دائما يكون تركيزهم على البرامج المميزة وما تتضمنه من فقرات قائلا «إحنا قناة مش بنجرى ورا الترندات إحنا قناة بتحاول تخلق لنفسها مساحة مستقلة نقدم فيها كل ما يخص المواطن المصري وهدفنا هو الأسرة المصرية إن إحنا نحقق لهم الناحية الخدمية وفى نفس الوقت فقرات هادفة وفى نفس الوقت مواد درامية مميزة وسهرات متنوعة بحيث يكون فيه مزج ما بين الترفيه والدور الاجتماعي اللى بنقوم بيه كقناة وبنعزز بيه منظومة الإعلام المصري اللى حققت نجاح كبير فى الفترة الأخيرة فى انها تقدم للمواطن المصري كل اللى يهمه تحت قيادة الشركة المتحدة».