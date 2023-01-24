6 تطبيقات لتحويل الصور المطبوعة إلى رقمية بجودة عالية.. تعرف عليها

يحتفظ الكثير منا بذكرياته القديمة عبر الصور، والتي تتقادم مع الوقت وتقل جودتها بمرور السنوات، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن وسائل مختلفة للحفاظ عليها أو تجديدها إن أمكن في ظل التطور التكنولوجي الحاصل.

وبمرور الوقت ظهرت عدة تطبيقات عبر الهواتف المحمولة يمكن استخدامها بسهولة لتحويل الصور القديمة إلى «رقمية حديثة»، من بينها:

تطبيق PhotoScan

يعد أحد أفضل التطبيقات لتحويل الصور القديمة لرقمية، ويقوم التطبيق بأخذ لقطات متعددة للصورة القديمة لتحسين الجودة وإزالة الوهج وتصحيح أي تشويه، وهو متاح على جوجل وآب ستور مجاني.

تطبيقات خاصة بهواتف آيفون

وهناك تطبيقات أخرى مقابل مبالغ مالية بسيطة مثل تطبيق Photo Scanner Plus وتطبيق Pic Scanner، وهو متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل 4 دولارات، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

تطبيقات خاصة بالهواتف العادية

تطبيق Photo Scan App by Photomyne، متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق، وتطبيق Memories متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

تطبيق Google Photo Scan

يتاح هذا التطبيق لهواتف «آيفون» والأجهزة بنظام «آي أو إس»، وهو يوفر أدوات تحول صور المستخدمين من مطبوعة إلى نسخ رقمية لائقة، ويتيح هذا التطبيق دمج جميع الأجزاء، ويضبط الصورة ويحدد أجزاءها ويعزز ألوانها، لتقديم أفضل نتيجة ممكنة.