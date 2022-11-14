خبير يوضح رسالة «آبل» لـ مبرمجي التطبيقات: نسبة الأرباح أو الحذف من المتجر

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن لعبة «فورت نايت» تم إنتاجها من من شركات صينية كبيرة تصدر الألعاب الإلكترونية، وداخل هذه الألعاب يكون هناك وسائل دفع من أجل القدرة على شراء أشياء من اللعبة والوصول لمراحل متقدمة.

أضاف أن شركة «آبل»، تطلب عمولة تتراوح بين 15 لـ30 %، من أجل وضع هذه الألعاب بمتجر التطبيقات الخاص بها، وهذه العمولات تدخل لها أرباحا كبيرة جدا تتراوح بين 15 مليار دولار لـ20 مليار دولار بالعام الواحد، وهذه الأرباح التي تدخل عن طريق هذه الألعاب يتم من خلالها تطوير أجهزة الآيفون التي نستخدمها حاليا، والشركة المالكة للعبة ترفع الآن دعوى قضائية على «آبل» كونها ترغب بنسبة من الأموال كبيرة.

توفير الألعاب بمتجر الأندوريد

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي محمد جاد وليلاس كفوزي ونهي درويش، أن الألعاب متوفرة على متجر الأندوريد بشكل كبير جدا وسهل، والتعاملات المادية من اليوزر للتطبيق مباشرة، ولكن آبل تقوم بحذف التطبيق الخاص بالألعاب إذا لم يلتزم بالشروط الخاصة لها وهي خاصة تمثل احتكارا كبيرا منها بسبب فرضها رسوما مادية على الألعاب التي تحتوي على معاملات يومية.

أرباح شركة آبل أرباحها تقوم على الـ«أب ستور»

وشرح خبير أمن المعلومات، أن شركة آبل أرباحها مقامة على الـ«أب ستور»، وبنفس التوقيت يوجد أكثر من 2 مليون تطبيق مجاني على متجر «أب ستور»، ولكن «بلاي ستور» به أكثر من حوالي 5 ملايين تطبيق مجاني وأكثر من 10 ملايين تطبيق مدفوع، ويوجد الكثير من التطبيقات المدفوعة لأنه يوجد حرية اختيار.