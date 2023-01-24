تقرأ غدا في عدد الوطن: معرض «القاهرة» للكتاب كرنفال سنوي للوعي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الدورة الـ54.. «مدبولى» يفتتح «نافذة مصر الثقافية» اليوم

معرض «القاهرة» للكتاب كرنفال سنوي للوعي

وزيرة الثقافة: المعرض أحد وجوه مصر وقوتها الناعمة ويعزز الهوية الوطنية

«اتحاد الناشرين»: 707 مشاركين رغم تحديات الأزمة العالمية على الصناعة.. و«الناشرين العرب»: لم نتلقَّ أى اعتذارات هذا العام.. وسمحنا للبنانيين بالسداد بالجنيه

المنصة الرقمية تقدم خدمات تسوق ودفع إلكتروني وتوصيل الكتب للمحافظات.. وتطبيق للموبايل لأول مرة

رئيس هيئة الكتاب: ننتظر 2 مليون زائر.. ووزير الثقافة الأسبق: معرض 2023 يشهد نقلة حضارية وتبادلاً للثقافات

الأردن ضيف شرف هذا العام بـ28 دار نشر بـ10 آلاف إصدار حديث.. وسفير المملكة: المعرض يعبر عن تاريخ مصر العريق

تيسيرات لذوى الهمم بالمعرض.. دخول مجانى ومسارات خاصة للحركة.. وحفلات توقيع للفائزين بـ«المبدع الصغير»

فراعنة اليد فى مهمة «رجولية» أمام السويد بربع نهائى بطولة العالم

مباحثات «مصرية - هندية» لتعزيز علاقات التعاون الثنائى واستعراض الفرص الاستثمارية

«السيسى» ضيف شرف احتفالات «نيودلهى» بيوم الجمهورية تزامناً مع مرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين

«الأورمان».. «شفاء وحنان»

«الوطن» داخل مستشفى علاج السرطان بالأقصر.. خلايا نحل لخدمة المرضى وذويهم بالمجان

نائب مدير المستشفى: لدينا فريق استشارى عالمى وحصلنا على «الأيزو»

«نادية» جاءت من اليمن للعلاج.. و«آمال»: «باحس إنى فى بيتى»

أمريكا تدرس جعل لقاحات فيروس كورونا سنوية

«التجارة» تبحث مع 5 مجالس تصديرية خطط العمل لزيادة معدلات التصدير

تعاون بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى و«الزراعة» لدعم المزارعين وتحسين معيشتهم

الوزارة ستتولى برامج التدريب لرفع الوعى والإرشاد الزراعى وإطلاق قوافل بيطرية

الصفحة الثانية

قوافل «تحيا مصر» بشمال سيناء: 29 طن أغذية و6 آلاف بطانية لـ3 آلاف أسرة

«عبدالفتاح»: شاركنا فى تطوير مدارس ومستشفيات وشبكات كهرباء بـ167 مليون جنيه.. و4 آلاف صياد استفادوا من «بر أمان»

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بـ«عيد الشرطة»

صرف 32 مليون جنيه إعانات لـ9103 عمال فى 229 منشأة خلال 6 أشهر

«اقتصادية القناة» تستقبل 352 سفينة خلال 30 يوماً

بضائع عامة وصب جاف بحمولات 6٫5 مليون طن

تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن «سكن كل المصريين» بالمنوفية

«الإسكان» تسلم محطة معالجة صرف صحى وتنفيذ عدة مدارس

«الداخلية» تعفى 3 فئات من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية

تدرس بالصف السادس الابتدائى.. وتطالب بدعم اللعبة

البطلة «إحسان» تنافس عالمياً فى الـ«كيك بوكس».. إرادة وتدريب

مبادرة أطلقها صاحب محل لمساعدة غير القادرين

خضراوات وفاكهة بالمجان فى «صندوق الخير»: اتبرع

الصفحة الثالثة

«الجامعات الخاصة والأهلية»: لدينا 21 ألف مكان شاغر لقبول الطلاب فى التيرم الثانى

رئيس الوزراء يوجّه باستغلال الأصول العقارية بالمدن الجديدة كوحدات فندقية

الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً لها

«مدبولي»: يحقق عدة فوائد لمالكى الوحدات وأصحاب الأنشطة التجارية

مسؤول دولي: «السكك الحديدية» بمصر تضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة

«السياحة»: حوائط قصر البارون سليمة وآمنة.. والزيارة مستمرة

«سمير»: فريق عمل من المهندسين والمرممين لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط داخل القصر

توقيع اتفاقيتين بين «مصر السيادى وبى إنفستمنتس» للاستثمار الصحى والدوائى

«عبدالغفار»: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

«الكرملين» يحذر ألمانيا من توريد دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا: «العلاقات بيننا ستتأثر»

وزير نيجيرى: نتطلع لنقل الخبرات المصرية فى مجال الطاقة المتجددة

«شاكر»: قطاع الكهرباء يرتكز على التحول التدريجى لشبكة ذكية تستوعب القدرات المولدة

3.1 مليار جنيه استثمارات الأقصر خلال العام الحالى

مأساة «الصعيدى» بدأت بداء الفيل: العلاج مكلف.. والحالة تسوء

ابنته: يغيب عن الوعى ويتنفس بصعوبة ويعجز عن الحركة

الصفحة الرابعة

«الأورمان» لعلاج السرطان.. «شفاء وحنان»

«الوطن» داخل المستشفى.. ابتسامات الأمل تستقبل المرضى.. والعلاج بالمجان

خلايا نحل من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين لخدمة المرضى وذويهم.. «عبير» تأتى من الوادى الجديد للحصول على «الكيماوى» أسبوعياً.. و«خديجة» تصطحب نجلها لاستكمال علاجه

«نادية».. جاءت من اليمن للعلاج فى الأقصر «بالمجان»

مصر أم الدنيا.. وأتمنى أن أشكر كل العاملين بالاسم

أبناء الصعيد: «بنحس إننا فى فسحة مش مشوار علاج»

«غانم»: معاملة 5 نجوم.. و«سماح»: أحسن استقبال ورعاية

«آمال»: «وأنا فى المستشفى كأنى ما خرجتش من بيتى»

د. عبدالرحمن عصام: نخدم محافظات جنوب الصعيد بشكل أساسى.. ونستقبل حالات من أنحاء الجمهورية وخارج مصر

نائب مدير المستشفى: فريق استشارى عالمى يخدم المرضى.. وحصلنا على «أول منشأة خضراء والأيزو»

لدينا ملفات 35 ألف مريض منذ الافتتاح فى 2016 حتى اليوم.. ونشارك فى حملات التوعية بمخاطر السرطان

الصفحة الخامسة

برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق الدورة الـ54 تحت شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ ونفكر ونبدع» اليوم

معرض «القاهرة» الدولى.. «الكُل له كتاب»

الشعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ.. نفكر.. نُبدع»

معرض الكتاب

أبرز الفعاليات

لقاءات فكرية

مناقشة كتب

القاعة الرئيسية

فعاليات للطفل

أبرز الشعراء المشاركين

«أبلكيشن المعرض»

الصفحة السادسة

انطلاق الدورة الـ54 للمعرض.. ورئيس الوزراء يفتتح «نافذة مصر الثقافية على العالم» اليوم

وزيرة الثقافة: المعرض وجه من وجوه مصر وقوتها الناعمة.. وسيشهد للمرة الأولى تنظيم رحلات للأسر والأطفال من الأسمرات وروضة السيدة

المنصة الرقمية: تطبيق للموبايل عن المعرض لأول مرة.. و100 إصدار بمكتبة الأسرة تحول لـ«بى دى إف»

المملكة الهاشمية: نشارك بـ«الأردن حضارة الماضى.. وإبداع المستقبل»

23 ندوة و85 كاتباً وشاعراً وناقداً يشاركون فى الجناح الأردنى.. و28 دار نشر هاشمية بـ10 آلاف إصدار حديث

د. أحمد بهى الدين: حدث دولى يُبرز قيمة مصر الحضارية والثقافية وقوتها الناعمة

رئيس هيئة الكتاب: 2 مليون زائر للمعرض.. وألف ناشر يشاركون وعدد إصدارات يتخطى 250 ألفاً.. و500 فعالية فى 7 قاعات بالمعرض

الصفحة السابعة

الناشرون: «القاهرة» أيقونة المعارض العربية.. والخصومات تصل إلى 80%

رئيس «الاتحاد»: 707 ناشرين وتوكيلات مصرية يشاركون رغم تحديات الأزمة العالمية على الصناعة ورئيس «الناشرين العرب»: لم نتلقَّ أى اعتذارات.. وسمحنا للبنانيين بسداد الاشتراك بالجنيه

الأطفال فى «المعرض»: معرض خاص وحفلات فنية وثقافية.. وتوقيع للفائزين بـ«المبدع الصغير»

«ناصف»: يلبى احتياجات الطفل من الثقافة والمعرفة سواء من خلال الإصدارات المتاحة

جمهور الأقاليم يستعد: «فسحة وكتاب وقعدة حلوة»

«علا»: تحويشة السنة كلها للمعرض.. و«ولاء»: «بنستناه بشغف»

ذوو الهمم بالمعرض.. دخول مجانى ومسارات خاصة للحركة

إيمان كريم: ورش فنية وندوات بلغة الإشارة ضمن الفعاليات

د. صابر عرب: الدورة الـ54 نقلة لوجيستية سهّلت على الناشرين العرض فى بيئة صحية وآمنة

وزير الثقافة الأسبق: نقلة حضارية وكرنفال للوعى وتبادل للثقافات.. وهيئة الكتاب تبيع الإصدارات بسعر أقل من التكلفة

الصفحة الثامنة

قيادة جديدة

«الذهـب» حلمنا

فراعنة اليد فى مهمة «رجولية» أمام السويد بربع

نهائى بطولة العالم.. وانتقادات لجدول المباريات

«لن نتركه يلعب»

الزمالك يتحرك دولياً ضد «كهربا»

و«شيكابالا» يرفع المعنويات من جديد

المونديال تحت السيطرة

ملفات أوكلاند سيتى فى يد المدير الفنى للأهلى السفر بطائرة خاصة.. ورئيس النادى يقود البعثة

خرج ولم يعد

«فاركو» يقبل اعتذار «جلال».. واللوائح تضع المدرب الرحالة في مأزق