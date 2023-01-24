قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. «الشرطة تجدد عهدها في عيدها»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالاحتفال بعيد الشرطة، بعنوان «الشرطة تجدد عهدها في عيدها: دماؤنا فداء لأمن الوطن».

رؤية وفلسفة الرئيس السيسي منذ 2014

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنه كان هناك رؤية وفلسفة تشير إلى ضرورة معرفة كل مؤسسات الدولة لواجباتها وصلاحيتها ونطاق مسئوليتها، إلى جانب إحداث عملية التشبيك والتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، مدللًا على ذلك بقيام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتجميع كل المؤسسات والجمعيات الأهلية مع بعضها البعض من أجل تنسيق المعلومات والتشارك حول الأهداف والخطط.

الشرطة المصرية حائط الصد ضد الإرهاب

وأضاف «القاضي»، أن الشرطة المصرية لديها دافع ورغبة في حماية مصر والحفاظ على استقرارها وأمنها بدون أي مصالح شخصية، إذ أن المصلحة العامة كانت تحتم عليهم ذلك، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية حائط الصد ضد الإرهاب وفلوله.