«حماة الوطن» يهنئ أبطال الشرطة بعيدهم الـ71: ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71.

الحفاظ على أمن ومقدرات الوطن

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، إن جموع الشعب المصري العظيم يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الشرطة البواسل لتنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن ذكرى عيد الشرطة مبعث فخر واعتزاز المصريين بأبنائهم من رجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن ومقدرات الوطن.

وأضاف رئيس حزب حماة الوطن، أن عطاء رجال الشرطة البواسل كان ولا يزال رمزا للفداء والعطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وحماية أرواح مواطنيه والحفاظ على مقدراته، متمنيا لرجال الشرطة دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة العزة والكرامة والاستقرار.

كفاح وتضحيات أبطال الشرطة

وأكد رئيس الحزب أن معركة الجمعة 25 يناير 1952 بالإسماعيلية، صفحة خالدة في كفاح وتضحيات أبطال الشرطة، عندما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي، ما أدى إلى حدوث معركة كبيرة، وقدم الأبطال خمسين شهيدا وثمانين جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي.

وطالب رئيس الحزب، بضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الشرطة في حفظ الأمن والأمان، مُوجهاً التحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد على ما قدموه من تضحيات لتنعم مصرنا بالأمن والأمان.