الإعلامي نشأت الديهي: تمصير الأزمة الاقتصادية جريمة ضد هذا الوطن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تمصير الأزمة الاقتصادية يعتبر جريمة ضد هذا الوطن، مشيرًا إلى أن الهدف من السعي نحو تمصير الأزمة هو تشكيك المواطن في كل شيء يحدث في البلد.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أنه لا يوجد مواطن على كوكب الكرة الأرضية سعيد بأداء الحكومة الاقتصادية، مشيرًا إلى إيلون ماسك أغنى مواطن في العالم، خسر 211 مليار دولار العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية، معقبًا: «أغنى مواطن في العالم حزين».

المواطن الأمريكي ليس سعيدًا بالأزمة الاقتصادية

وتابع أن المواطن الأمريكي ليس سعيدًا بالأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وكل المنتجات، وكذلك المواطن البريطاني، وهذا الأمر منشور في الجارديان البريطانية.

الجميع في حالة شكوى

ولفت إلى أن الجميع في حالة شكوى، معقبًا: «الوزير بيشتكي ورجال الأعمال والمواطن البسيط بيشتكوا، لو عندك مليون جنيه تأثرت، ولو عندك ملاليم أيضًا تأثرت، الجميع تأثر بنسبة متفاوتة»، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، ربما تكون الأسوأ بعد أزمة الكساد العظيم.