وكيل تموين بورسعيد لقناة الحياة: جميع السلع الغذائية متوفرة في معرض «أهلا رمضان»

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة في بورسعيد، إن معارض «أهلا رمضان»، تقام على مساحة 2000 متر، ويوجد به ما يقرب من 55 عارضا من كبرى شركات المواد الغذائية، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على منتجات الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية.

سعر الأرز والسكر والزيت

وأوضح «ثابت» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السكر متوفر في المعرض بسعر 14.5 جنيه للكيلو والأرز بنفس السعر، والزيت بـ35 جنيها، بالإضافة لمصانع جنوب محافظة بورسعيد، ومشروع تربية المواشي التابع للمحافظة الذي يوفر اللحم بسعر 150 جنيها للكيلو.

السلع الأساسية والترفيهية

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة في بورسعيد، إلى أن المعرض يتضمن السلع الأساسية والترفيهيه ومواد المنظفات وكل ماحتاج إليه الأسرة، موجها رسالة طمأنة لشعب بورسعيد بأن جميع السلع متوفرة بكميات كافية.