«نادية» جاءت من اليمن للعلاج في «شفاء الأورمان» بالأقصر بالمجان

لم تقتصر السمعة الطيبة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر على جذب العديد من أبناء مصر بمختلف المحافظات للعلاج بها، بل يتوافد الأشقاء العرب، بحثاً عن العلاج والشفاء، فمن جنوب الجزيرة العربية تركت نادية أحمد منزلها وقصدت أم الدنيا، القاهرة، لتتلقى علاجها فى نهاية المطاف بالأقصر.

وقالت نادية أحمد، إنها من اليمن، وتقيم حالياً فى القاهرة، وقد سمعت عن مستشفى شفاء الأورمان من أحد جيرانها الذى كان يتردد على المستشفى ويدعى أحمد محمد، الذى عرّفها على المدير التنفيذى للمستشفى، ثم قررت أن تتلقى علاجها بالمستشفى منذ عامين، حتى جرى استئصال ورم لديها داخل شفاء الأورمان بالأقصر، وأشادت بالخدمة الطبية غير المسبوقة التى وجدتها داخل شفاء الأورام، ووصفت الطاقم الطبى بأن لديهم وفاء، حيث يُشعرون المرضى بأنهم أقاربهم وأصحاب شأن، ويمدون لهم يد العون والمساعدة، فى كل الأحوال وليس التعامل على الجانب الطبى فقط.

وأوضحت «نادية» أنها حينما خضعت لجراحة فى المستشفى كانت فى حالة متأخرة، فقدم لى الطبيب دعماً نفسياً كبيراً، كما أن جميع الأطباء والإداريين يتعاملون بإنسانية لم أجدها قط، حتى إننى حفظت أسماءهم وأذكرهم جميعاً فى كل مكان وأشكرهم لما بذلوه من مجهود كبير.

وأضافت أنها تأتى كل يوم ثلاثاء للمتابعة واستكمال العلاج، وفى الفترة الأخيرة تتردد على المستشفى بشكل يومى، لأنها أجرت جراحة يوم الاثنين الماضى، وخرجت الخميس، وتجرى حالياً جراحة لإزالة آثار العملية الأخيرة.