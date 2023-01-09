«شفاء الأورمان للأطفال» الجديد ينهي معاناة المرضى وأسرهم

تشهد محافظة سوهاج اهتماماً غير مسبوق فى كل القطاعات، أبرزها الصحة التى شهدت طفرة غير مسبوقة فى محافظة سوهاج، ومن بين تلك المشروعات مستشفى شفاء الأورمان للأطفال لعلاج مرضى السرطان، الذى جاء افتتاحه خلال زيارة الرئيس للمحافظة ليرفع المعاناة ويزيل مشقة هذا المرض اللعين عن مرضى السرطان وأهاليهم، وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات العلاجية فى محافظات أخرى.

وقال مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المدينة أصبحت مكتملة الخدمات والمرافق، وواجهة ومقصداً لكل زائر ومستثمر، حيث أقيمت مشروعات تقدم خدماتها لأهالى سوهاج والمحافظات المجاورة، وعلى رأس تلك المشروعات مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، الذى أقيم بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية الأورمان.

وأضاف «هارب»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مستشفى الأورمان بسعة 263 سريراً ومُقام على مساحة 6.6 فدان، ويتكون من 6 أدوار متكررة، وبدروم وأرضى، إضافة إلى ملحقات المبنى اللازمة والمسطحات الخضراء، ويحتوى على غرف عمليات، ووحدة غسيل كلوى ووحدة مناظير، وعناية مركزة وعلاج كيماوى، وعيادات خارجية.

ويضيف محمد إسماعيل، موظف، بمدينة سوهاج الجديدة، أن افتتاح مستشفى الأورمان فى سوهاج يعد إنجازاً ضخماً وعملاً مميزاً، وأشار سيد سالم، مدرس، يقيم فى سوهاج الجديدة، إلى أن وجود مستشفى الأورمان كان حلماً للمرضى وأسرهم، حيث كانوا يعانون أشد المعاناة عندما يتوجهون للمستشفيات المختلفة بالمحافظات لعلاج أبنائهم.

وقال ناصر عطية، مهندس: «ابن أخى مريض ومصاب بالسرطان، وكنا نتوجه به لمستشفى الأورمان بالأقصر لتلقى العلاج، وكنا نجد أشد المعاناة فى الذهاب والعودة من وإلى المستشفى، ما أدى لوجود تكلفة مضاعفة مادياً، وإرهاق جسدى ونفسى بسبب عدم وجود المستشفى داخل المحافظة». وقالت فايزة سمير، عن مستشفى الأورمان بسوهاج: «عانيت مع طفلى المريض بالسرطان أثناء الذهاب والعودة إلى مستشفيات الأورام فى المحافظات المختلفة، والنهارده هاقدر أعالجه فى سوهاج، وإن شاء الله ربنا يشفيه».

وأشار مينا رأفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحى من قِبل الدولة، حيث تم إنشاء مستشفى الأورمان الذى جاء ليخفف حدة المعاناة والمشقة عن حاملى هذا المرض اللعين، فأصبحت محافظة سوهاج تتوفر فيها كل ما نحتاجه.

وأوضح مصطفى علاء أن نجله مصاب بالسرطان، وكان يتوجه معه لتلقى العلاج اللازم فى مستشفى الأورمان فى الأقصر، حيث المسافة تقترب من 4 ساعات، ما يزيد حجم الآلام والمشقة عليه «كان ساعات يغمى عليه فى الطريق عشان المسافة البعيدة»، ولكن جاء إنشاء مستشفى الأورمان مثل شعاع النور وسط الظلام لنا.