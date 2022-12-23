شفاء الأورمان لقناة الحياة: نجحنا في افتتاح المرحلة الأخيرة لمستشفى علاج الأطفال

قال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء شفاء الأورمان، إن مستشفى الأورمان لعلاج الأورام أسست منذ 6 أعوام ونصف، حيث إن أولى المراحل التي جرى افتتاحها في المستشفى كانت تخص كبار السن، تلتها افتتاح أول جزء من المستشفى المخصص لعلاج الأطفال منذ عام، واليوم تم افتتاح المرحلة الرابعة الخاصة بمستشفى الأطفال، وهي المرحلة الأخيرة.

النوري: نستقبل أكثر من 500 حالة يومية من مرضى محافظات الصعيد

وأضاف «النوري»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»، أن المستشفى جرى إنشاؤه على أعلى مستوى من الناحية الطبية، بخلاف الناحية الإنشائية والهندسية والأجهزة الطبية الملحقة بها، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل يوميا ما يقارب الـ500 مريض يوميا، أغلبهم قادم من محافظات الصعيد.

النوري: نحافظ على أجهزتنا ونطيل من عمرها

وأوضح أن إدارة المستشفى تعمل بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على نظافة وجودة المعدات والأجهزة في المستشفى وكذلك النظافة، «بنحافظ على الحاجة وبنطول من عمرها، وده بدأ معانا من التصميم والإنشاء والتشغيل وحتى الآن».

وتابع: «أي عطل يحدث يكون مسؤولية المورد المسؤول عن الجهاز الخاص به، والمستشفى خلال تعاقده مع المورد بيتم الاتفاق على أن أي جهاز داخل المستشفى لا يمكن أن يعُطل لأكثر من 12 ساعة خلال العام».