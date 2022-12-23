رئيس «شفاء الأورمان» لقناة الحياة: لا نطلب تذاكر من المرضى لدخول المستشفى

قال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء شفاء الأورمان، إن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أعلى مستوى، وجميعها خدمات تقدم بشكل مجاني وبدون أي مقابل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المستشفى أكد على عدم وجود أي تذكرة تطلب من المرضى قبيل دخولهم، حيث إن كل الخدمات المقدمة من المستشفى تقدم بشكل مجاني.

النوري: نوفر رعاية صحية لائقة للشعب المصري

وأضاف «النوري»، خلال لقائه ببرنامج «أهل بلدنا» المذاع على قناة «الحياة»، أن المستشفى وإيمانا منه بالدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي فقد انضم كباقي المنظمات الأخرى إليه، من أجل توفير رعاية صحية لائقة ينعم بها الشعب المصري، ذلك لأن التحالف قائم على فكرة إبراز دور المجتمع المدني ويقدم الخدمات الجيدة واللائقة واللازمة للشعب المصري.

النوري: مؤسسات المجتمع المدني تتكامل مع بعضها البعض

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تقدم خدمات جيدة للشعب المصري، وفيها يوجد الكثير من النماذج الناجحة، ذلك لأن دور المؤسسات التكامل مع بعضها البعض، لأن التكامل هو أحد النقاط التي من شأنها إنجاح العمل المقدم للمواطنين.

وأكد أن انضمام المستشفى إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهم في تخصيص الخدمات الطبية العلاجية والتدخلات المالية المساعدة للمحتاجين بشكل أدق، بعدما تم توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الأولي بالرعاية والمحتاجين على مستوى الجمهورية، «لا يمكن أن نقدم خدمات طبية لمريض يتلقى العلاج في مكان آخر، وده من ميزة الانضمام إلى التحالف».

وأوضح أن مستشفى الأورمان يعمل منذ 25 عاما في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يوجد في كل محافظة ومركز مندوب تابع للمستشفى، وهذا المندوب هو المسؤول عن جمع البيانات الخاصة بالمرضى في كل مراكز وقرى المحافظات، من أجل تقديم الدعم للمرضى الأكثر احتياجا دونا عن المرضى الأقل احتياجا بشكل عاجل للعلاج، لتقديم الخدمات الطبية لهم.