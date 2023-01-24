قيادات حزبية وصحفية تشارك في عزاء الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي (صور)

أقيم عزاء الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، بمسجد الرحمن الرحيم، مساء اليوم، حيث توفى أمس بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم من ذات المسجد وتم دفنه بمقابر العائلة.

عزاء الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي

وشارك في العزاء، عدد من القيادات الحزبية والصحفية أبرزهم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، وفؤاد بدراوي السكرتير العام السابق لحزب الوفد.

وفاة الكاتب الصحفي سيد عبد العاطي

ومن القيادات الصحفية، حضر كل من الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي سليمان جودة، والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.