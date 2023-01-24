نائب مدير «شفاء الأورمان»: فريق استشاري عالمي يخدم المرضى.. وحصلنا على الأيزو

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حلم أصبح حقيقة على أرض الصعيد يخدم أهالى الجنوب فى مرضى الأورام كباراً وصغاراً، ومع التوسع فى هذا الصرح بات يضم مستشفى جديداً لعلاج أورام الأطفال، لرفع المعاناة عن آلاف المرضى وأسرهم من محافظات الوجهين البحرى والقبلى. «الوطن» حاورت الدكتور عبدالرحمن عصام، نائب مدير مستشفى شفاء الأورمان، ليكشف عن الخدمات التى يقدمها المستشفى لمئات المرضى يومياً، وإلى نص الحوار:

د. عبدالرحمن عصام: نخدم محافظات جنوب الصعيد بشكل أساسى.. ونستقبل حالات من أنحاء الجمهورية وخارج مصر

حدثنا عن أبرز الخدمات والإمكانيات الموجودة بالمستشفى؟

- بدأ مستشفى شفاء الأورمان الأقصر منذ 2016 بالعيادات الخارجية لعلاج الأورام والحالات الطارئة، وقسم علاج اليوم الواحد وطب الأورام، وبعد ذلك بدأ تأسيس الحلم لأهالى الجنوب بتأسيس خدمات علاج الأورام بالصعيد، وبدأت بأقسام العناية المركزة والجراحة وذلك كمرحلة أولى وثانية. أما المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، فتم خلالهما العمل على مستشفى علاج سرطان الأطفال التى سيتم العمل بها وافتتاحها.

كيف تحقق حلم أهالى الجنوب فى هذا الصرح الطبى؟

- المستشفى يضم فريقاً كاملاً من الاستشاريين على أعلى مستوى يقوم على علاج المرضى منذ سنوات، الأمر الذى أهّله للحصول على شهادة «المستشفى الخضراء» لمدة 3 سنوات كأول مستشفى صديق للبيئة فى مصر، فضلاً عن الحصول على شهادة الأيزو، سعياً للوصول لأفضل خدمة طبية. والمستشفى يخدم بشكل أساسى 6 محافظات هى «سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - والوادى الجديد - البحر الأحمر»، يعنى جميع محافظات جنوب الصعيد.

كيف تبدأ رحلة علاج المريض؟

- تبدأ رحلة علاج السرطان للمرضى فور دخول المستشفى، يتم تسجيل الحالات، والفحوصات المرفقة مع المريض، ثم يتم تحديد الفحوصات اللازمة للمريض وتحديد كون الحالة أوراماً سرطانية أو غير سرطانية، حيث يتم تحويل الأورام غير السرطانية لجهات طبية أخرى، ويتم ذلك خلال أقل من 72 ساعة، ثم يتم تحديد خطة علاج مريض السرطان، سواء كان علاجاً إشعاعياً أو كيماوياً.

ماذا عن الجديد فى أقسام المستشفى؟

- يضم مستشفى السرطان بالصعيد أقساماً تعمل بشكل مباشر مع المرضى، وهى قسم الإشعاع وقسم الكيماوى، وقسم جراحة الأورام، فضلاً عن عدة أقسام معاونة لها بالتشخيص والعلاج مثل أقسام المعامل والتشخيص والمناظير والصيدلية والباثولوجى وغيرها، بحيث تكون كل الخدمات متاحة للمريض داخل المستشفى، حيث لا ينتقل الطبيب للخارج كثيراً، كما أن مريض السرطان يحتاج متابعة من مختلف الجهات الطبية فتوجد عيادة أسنان وعلاج طبيعى وذلك لإحاطة المريض بكافة الخدمات الطبية.

ما نسب الشفاء بين المرضى؟

- نحقق نسب شفاء عالية جداً بسبب جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، حيث تعمل طبقاً لمعايير عالمية، فضلاً عن وجود جزء تدريبى للأطباء سواء خريجو جامعات الصعيد أو أطباء جامعات الوجه البحرى، وفقاً لأحدث النظم التدريبية لتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى السرطان بالصعيد.

خطط المستقبل

يواجه مستشفى السرطان عدة تحديات ولكن نتغلب عليها، ولدينا آمال نسعى لتحقيقها لخدمة المرضى، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، فلا تقتصر على الفحص الطبى وتقديم العلاج والفحوصات اللازمة لمرضى السرطان، ولكن نسعى لإنشاء مركز بحثى، يكون لدينا دور بعمل الأبحاث ومعرفة الخطط العلاجية الجديدة التى يمكن الخروج بها من الأبحاث ومعرفة طبيعة الأورام السرطانية فى مصر وخارج مصر، وكيف نصل لأن يكون لنا دور بعلاج أورام السرطان بالعالم.