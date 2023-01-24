أمين «الأعلى للآثار» لـ قصواء الخلالي: جميع أعمال الترميم في معابد الأقصر تجري بأيادِ مصرية خالصة

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل ترميم أعمدة الكرنك، قائلا إنه رغم وجود 75 بعثة أجنبية في الأقصر، إلا أن المرممين المصريين استطاعوا إظهار جمال وروعة المعابد المصرية، مثل إسنا وأبيدوس ودندرة والأقصر.

عوامل التعرية

وأضاف «وزيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بإزالة الاتساخات وعوامل التعرية ظهرت نقوش وألوان في منتهى الروعة، أعادت المعبد لآلاف السنين كما بدأه المصري القديم.

إظهار النقوش والألوان

وأشار إلى أن كل زوار هذه المعابد جميعهم يشيدون بالمرممين والمرممات الذين يعملون من خلال السقالات، بارتفاع أكثر من 18 مترا، أمامهم هدف واحد فقط هو إبهار العالم بكل أعمالهم الجميلة، وإظهار النقوش والألوان كما كانت.

ولفت إلى أنه من أجمل الألوان التي ظهرت في معبد إسنا ثم الكرنك ثم دندرة وأبيدوس، وعمليات الترميم ما زالت مستمرة، وجرى الانتهاء تماما من ترميم معبد هابو بالبر الغربي.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عمليات ترميم معابد الأقصر، بدأت منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريبا، لافتا إلى أن العمل جار بالتوازي في معبد دندرة، والعمل بدأ مؤخرا في أبيدوس، بينما معبد هابو استغرق ترميمه عاما واحدا وجرى الانتهاء منه.

وأشار إلى أنه جرى البدء في ترميم معابد الكرنك منذ عام، وجرى الانتهاء من 37 عمودا من صالة الأعمدة التي بها 134 عمودا، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من ترميم المقاصير في معبد الأقصر مثل مقصورة الإسكندر الأكبر والغرف الجانبية، كما جري ترميم معبد إسنا، موضحا أنه ظهرت ألوان أروع ما يكون وتيجان أعمدة نتيجة للترميم في معبد إسنا.