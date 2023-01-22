مصرع موظف انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

لقي موظف مصرعه في محافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

انهيار حفرة على شخص ووفاته

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بانهيار حفرة على شخص ووفاته بالمنطقة الصحراوية بناحية دائرة مركز جرجا.

وتبين قيام «فرج م م ا»، 38 عامًا، موظف، و«عاطف ب ع ش»، 34 عامًا، نجار، ويقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بالمنطقة الصحراوية بذات الناحية، حيث انهارت حفرة دائرية الشكل بقطر 4 أمتار وعمق 6 أمتار على الأول ما أسفر عن وفاته.

استخراج الجثة

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثة المذكور، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتم ضبط المتهم الثاني وأدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهته اعترف بأنه كان يبحث عن الآثار رفقة الأول، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.