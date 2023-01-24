الخبير السياحي وليد البطوطي: الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية بدأت تتراجع

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن هناك إقبالًا كبيرًا على زيارة مصر، إذ أن الحجوزات تأتي بناء على المعطيات في إمكانيات الاستقبال، مشيرًا إلى أن هناك رؤوس مال أجنبية تستثمر في النيل من خلال امتلاك مراكب أو مشاركة مستثمرين محليين.

وأوضح أن الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بدأت في التراجع، إذ أن هناك عددًا كبيرًا من السياح الروس يزورون مصر، متابعًا أن الدولة لا تعمل على سياسة جذب السياح من بلد واحد فقط بل تحث وتشجع كل السياح من مختلف دول العالم.

جهود الدولة المصرية في جذب السياح الأجانب

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تحرص قدر المستطاع على تقديم كل ما يخدم السائح الأجنبي لكي يستمتع برحلته لدينا، لافتًا إلى أن السائح الذي يعود لبلاده يكون وسيلة إعلامية مباشرة لمصر، لذلك يجب التأكد والحرص على تقديم أفضل الخدمات له لضمان نقله صورة جيدة في بلاده، والزائر الذي يستمتع بقضاء وقت ممتع يجلب على الأقل 10 سياح آخرين.

العقبة الوحيدة لدى مصر تتمثل في الطيران

وأشار الخبير السياحي، إلى أن أصحاب الشركات السياحية المحلية توجهون إلى ترويج السياحة في دول أمريكا اللاتينية بعد توقف السوق السياحي الأسباني، موضحًا أن العقبة الوحيدة لدى مصر تتمثل في الطيران، مؤكدًا على أهمية تواجد طيران عارض يمكن تشغيله من كندا والصين وأمريكا اللاتينية وذلك لزيادة أعداد السياح بشكل هائل.