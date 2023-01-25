استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق.. وانخفاض الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، في الأسواق والمحال المختلفة.

وفي السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية والأسواق اليوم، كما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء من المزرعة نحو 54 جنيها، بينما يصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

بلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء نحو 48 وذلك داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 53 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة سعر 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط اليوم، ليسجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- سجل سعر الكيلو الواحد من البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- بلغ سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة فيما يصل سعره للمستهلك بقيمة 80 جنيها.

- وصل اليوم سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى سعر 80 جنيهاً للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيها.