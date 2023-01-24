أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق.. 53 جنيها للكيلو

تباينت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، في الأسواق والمحال المختلفة، كما استقرت مشتقاتها من بانيه وشيش طاووق وغيرها دون تغيير منذ عدة أيام.

وفي السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية والأسواق اليوم، كما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء

- وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم في المزرعة إلى نحو 48 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 53 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو الواحد للفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم إلى نحو 54 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 58 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة سعر 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط اليوم، ليسجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- سجل سعر الكيلو الواحد من البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- بلغ اليوم سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى سعر 80 جنيهاً للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيها.

- سجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة بينما وصل سعره للمستهلك 80 جنيها.