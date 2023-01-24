أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات.. تراجع طفيف وحركة تداول جيدة

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات بين 63 و64 جنيهاً لكل كيلو، بتراجع قيمته جنيه واحد، وسعر المزرعة 59 و60 جنيهاً، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت بالأسواق والمتاجر، كما شهدت حركة بيع الفراخ البلدية تداول جيد وإقبال من المواطنين على الشراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات

وذكر الدكتور يحي زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق، والتفريخ، والتهجين للدواجن بمحافظات مصر، لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا طفيفا لكل كيلو مباع كالتالي:

- سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 60 جنيهاً، بتراجع جنيه واحد.

- تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 64 حتى 65 جنيهاً، بتراجع جنيه واحد.

- سعر كيلو الرومي 82 جنيهاً.

- سعر كيلو الأجنحة الرومي 70 جنيهاً.

- سعر كيلو القوانص والكبد الرومي 63 جنيهاً.

- سعر كيلو الفيليه الرومي 165 جنيهاً.

- سعر كيلو الفراخ البلدي 73 جنيهاً.

- سعر كيلو الفراخ الساسو 70جنيهاً، بتراجع جنيه واحد.

- سعر كيلو الأرانب 59 جنيهاً، بتراجع جنيهين.

- سعر «جوز» الحمام 72 جنيهاً، بتراجع ثلاثة جنيهات.

- سعر البط المسكوفي 72 جنيهاً.

- سعر كيلو البط المولار 65 جنيهاً.

- سعر كيلو البانيه للفراخ 125 جنيهاً.

- سعر كيلو الفراخ الفيومي 72 جنيهاً.

- سعر أجنحة الفراخ 40 جنيهاً.

- سعر كيلو البط السوداني 73 جنيهاً.

- سعر كيلو الوراك 70 جنيهاً.

حركة تداول جيدة في المحافظات اليوم

وأشار «يحيى» إلى أن المحافظات شهدت حركة بيع وشراء جيدة، خاصة فيما يتعلق بالفراخ البلدية الحمراء، والأرانب، والبط السوداني، والحمام.