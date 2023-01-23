أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. تراجع ملحوظ ووفرة بالمعروض

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين بشكل طفيف، في الأسواق والمحلات المختلفة، فضلا عن توافرها في منافذ وزارة التموين وكلنا واحد، بكميات كبيرة وأسعار مخفّضة.

وفي السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في المحلات التجارية والأسواق اليوم، كما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء

- جاء سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم ليصل إلى 48 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 53 جنيهًا.

- فيما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بالمزرعة سعر 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو الواحد للفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم إلى نحو 54 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 58 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة سعر 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط اليوم، ليسجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما بلغ سعر الكيلو الواحد من البط الفرنساوي اليوم 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- بلغ اليوم سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى سعر 80 جنيهاً للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيها.

- فيما سجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم إلى 75 جنيها للكيلو بالمزرعة و80 جنيها للمستهلك.