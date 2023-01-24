حكاية «هاني» مدرب كرة قدم قتل صديقه بسبب مبلغ مالي: «رفض يرد الفلوس»

حكى مدرب كرة قدم في ملاعب خاصة متهم بقتل صديقه في عابدين، تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة «كان عليه ديون وقلت له يردها فرفض، وقالي أضرب دماغك في الحيط»، ونسبت النيابة إلى المتهم، تهمة القتل العمد والتمثيل بجثمان المجني عليه «أشرف محمد» 52 سنة، وقررت حبسه على ذمة التحقيق، وواجهته بتحريات المباحث، التي أكدت أن المتهم تعمد تنفيذ جريمته باستدراج صديقه إلى منزله بزعم السهر سويًا ثم قتله.

مدرب كرة القدم يمثل جريمته ويعترف بها

أجرى مدرب كرة القدم ويدعى «هاني. ح» المتهم بقتل صديقه في منزل الأول، تمثيلًا لجريمته، وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حضور النيابة العامة أمس، وظهر في حالة هدوء وثبات، واعترف بجريمته، مدعيًا أن المجني عليه كان مدينًا بمبلغ مالي ورفض سداده، ما آثار غضبه وقرر الانتقام منه، وخلال سهرهما في منزل المتهم، دار الحديث عن هذا المبلغ، وانتهى الأمر بجريمة قتل الصديق، بعدة طعنات سددها له المتهم بسكين المطبخ.

فشل في التخلص من جثمان صديقه

وبحسب حديث المتهم أمام جهات التحقيق، تبين أنه فشل في التخلص من جثمان صديقه ففر هاربًا، عندما شعر بإن الجيران أبلغوا الشرطة عقب سماع استغاثة المجني عليه، فضلًا عن أنهم شاهدوه وقت دخوله الشقة، وعند حضور الشرطة اكتشفت جريمة قتل المجني عليه «أشرف محمد» داخل شقة صديقه، الذي يعمل مدرب كرة قدم في ملاعب خاصة.

عقوبة القتل

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم، يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله، إن العقوبة وفق قانون العقوبات هي: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».