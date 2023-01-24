السجن 15 عاما لعاطل قتل ابن عمته أثناء عودته من صلاة الفجر في سمنود

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، في حكمها الصادر اليوم، بمعاقبة «محمد.م» المتهم بقتل ابن عمته محمد محمود بقرية الراهبين بمدينة سمنود، بالسجن لمدة 15سنه، لما أسند إليه من إتهامات.

وصدر الحكم على المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة المتهم بقتل ابن عمته بطعنه نافذة، حال عودته من صلاة الفجر. وقررت المحكمة في جلستها السابقة التأجيل إلى جلسة اليوم لانتداب محامي.

طعنة نافذة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، وبعد تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب على يد أحد أقاربه بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال، وبإجراء التحريات والمعاينة اللازمة، تبين مقتل شاب يدعى محمد محمود، 25 عامًا، بطعنة نافذة، على يد عاطل يدعي «محمد.م» ابن عمته.

حبس المتهم

وكشفت التحريات أن الجاني صباح يوم الأربعاء الأخير من شهر سبتمبر من العام الماضي، وبعد الانتهاء من صلاة الفجر، استهل سكيناً وقام بالتربص للمجني عليه، حال عودته من المسجد، وقام بتسديد طعنة نافذة له في القلب أودت بحياته في الحال، وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان عام مركز شرطة سمنود، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي، وحبس المتهم، علي ذمة التحقيقات، وبعرضه علي المحكمة المختصة أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.