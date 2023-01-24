روجينا تخضع لجلسة تصوير تزامنا مع المشاركة في مسلسل «ستهم»

خضعت روجينا لجلسة تصوير جديدة مليئة بالأناقة والجاذبية والهدوء، حيث ظهرت بفستان باللون الأحمر بعدسة المصور محمود البحيري.

انطلاق تصوير مسلسل روجينا

ونالت الإطلالة إعجاب العديد من متابعيها، حيث كان المكياج الخاص بها جذابا ومميزا للغاية، وأعجب محبيها بجلساتها الأخيرة، التي تظهر فى كل مرة بإطلالة مثيرة.

وانطلقت روجينا خلال الأيام الماضية، في تصوير أحدث أعمالها الدرامية «ستهم»، الذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم.

أحداث مسلسل ستهم

وتدور أحداث مسلسل ستهم الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

يشار إلى أن «ستهم» بطولة روجينا، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد رفعت، أمير صلاح الدين، بمشاركة الشيخ ياسين التهامي، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.

مشاركة روجينا في دراما رمضان الماضي

ومن ناحية أخرى عرض للفنانة روجينا رمضان الماضي 2022 مسلسل «انحراف» مأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.