المخرج حسن البلاسي يبدأ تصوير فيلم المكلكعين

بدأ المخرج حسن البلاسي، أمس تصوير فيلم «المكلكعين»، بقصر أبو رحاب في المنيل، إذ صور عددا كبيرا من المشاهد للفنان أحمد فتحي وظهر برداء مختلف في التصوير.

كما صور البلاسي عددا آخر من المشاهد للفنانة رنا رئيس، وميس حمدان، التي تجسد شخصية الملكة تي.

تفاصيل فيلم المكلكعين

فيلم المكلكعين، بطولة محمد الكيلاني، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، عصام صاصا، ويعتبر التجربة التمثيلية الأولى له، وإخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عثمان وإنتاج أحمد سمير.

والفيلم يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف؛ منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين، وهناك عدد كبير من المفاجآت التي يتم إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.

مسلسل ملف سري

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل ملف سري، الذي عرض في موسم رمضان الماضي؛ بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، وعدد كبير من نجوم الفن وإنتاج فنون مصر.