«الأوقاف» تخفض أسعار 10 كتب من إصداراتها بمعرض القاهرة.. بـ100 جنيه فقط

أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تقديمه لزوار جناحه رقم «B46» بصالة 4 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين عرضًا متميزًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تخفيضات على إصدارات وزارة الأوقاف

وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في بيان له اليوم الأربعاء، إن من بين تلك العروض هديته للزوار بمعرض الكتاب، وهي عبارة عن تخفيض أسعار أحدث 10 إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، مؤكدا أنه يمكن التسجل لحجز النسخة على أن يتم توصيلها عبر مديرية الأوقاف التابع لها، مشيرا إلى أن التوصيل مجانًا، وأن الفرصة متاحة من تاريخه حتى نهاية أيام المعرض، على أنه يمكن التسجيل من هـنا.

وذكر البيان، أن وزارة الأوقاف، تشارك في المعرض، بسلسلة رؤية للنشء وهي السلسلة الصادرة بالتعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، كما أنها لديها إصدارات تمت ترجمتها إلى 3 لغات، الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ولدينا إصدارات جديدة، ونخاطب المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة فأكثر.