إصدارات وكتب جديدة لوزارة الأوقاف في معرض القاهرة الدولي.. تعرف عليها

قالت الدكتورة هدى حميد، مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف، إن سلسلة رؤية للنشء هي السلسلة الصادرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب: «إحنا دلوقتي كمّلنا سنة فيها، ونشارك بها بإصدارات أكثر في معرض الكتاب للعام الثاني».

«حميد»: نخاطب المرحلة العمرية من 9 إلى 12 سنة

وأضافت مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «لدينا إصدارات تُرجمت إلى 3 لغات، الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ولدينا إصدارات جديدة، ونخاطب المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة فأكثر».

تنوع كبير في الموضوعات التي تقدمها إصدارات الأوقاف

وتابعت «حميد»: «لدينا تنوع كبير في الموضوعات التي نقدمها، ولا نقدم المعلومة بشكل مباشر حتى في الكتب العلمية، كما أن الكتب الجديدة خضعت لتدقيق كبير جدًا لأن جزءاً منها علمي وجزء ديني، والمراجعة تمت من عميد كلية الزراعة وبعض عمداء الكليات الأخرى، حيث قدمنا قصص الحيوان في القرآن، وبالتالي فقد احتجنا إلى أستاذ في علم الحيوان كي يراجع المادة العلمية».

قدمنا كتاب أركان الإسلام أيضًا

وأكدت مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف: «قدمنا كتاب أركان الإسلام أيضًا، حيث استغرق منا 4 شهور على مستوى تجهيز المادة فقط، نتحدث عن مادة بسيطة لكننا سعينا إلى التدقيق، نقدم أركان الإسلام بقالب قصصي وفيه حبكة شديدة، وكوميكس، وتم ترجمة هذا الكتاب إلى 3 لغات ونعمل على الترجمة إلى اللغتين الروسية والإسبانية».