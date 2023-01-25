وفاة موظف بالمعاش لإصابته بأزمة قلبية في قطار بسوهاج

لفظ موظف بالمعاش أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جرجا المركزي بمحافظة قنا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء استقلاله قطار «القاهرة- الأقصر»، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغ من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد جرجا، يفيد إصابة شخص بحالة إعياء شديد داخل أحد القطارات.

حالة إعياء شديد

وعلى الفور، تم الانتقال لموقع البلاغ وسؤال ناظر المحطة، وتبين إصابة «عبد الحميد ا م ر»، 72 عامًا، بالمعاش، ويقيم في محافظة قنا، بحالة إعياء شديد، وتم نقله إلى مستشفى جرجا المركزي لإسعافه.

هبوط في الدورة الدموية

ولفظ المصاب أنفاسه الأخيره عقب وصوله المستشفى أثناء محاولة إسعافه، ووُضع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو توقف في عضلة القلب أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتم إخطار أهل المتوفى لاستلام الجثمان، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.