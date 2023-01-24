تشييع جثمان عريس سوهاج بعد وفاته بدخان موقد تدفئة.. واستقرار حالة الزوجة

شيع الآلاف من أهالي مركز سوهاج، جثمان الشاب الثلاثيني «على، ع»، ابن مركز سوهاج، الذي لقى مصرعه اختناقًا بدخان موقد التدفئة عقب زفافه بأقل من شهرين، بينما أصيبت زوجته وجرى نقلها للعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي، وسيطر الحزن على الجميع.

تحسن حالة العروس الصحية

يقول«محمد.ع» نجل عمومة العروس والعريس، في تصريحات«الوطن»، أن الزوجة تحسنت حالتها الصحية، ومن المنتظر مغادرة غرفة العناية المركزة اليوم بمستشفى سوهاج الجامعي، وحتى الآن يخفي الجميع عليها نبأ وفاة زوجها.

وأضاف أن عريس سوهاج تزوج أقل من شهرين، وكان الجميع يشهد له بحسن الخلق ونال حب الجميع، وأصيب والده بصدمة لوفاته.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن سوهاج، تلقت إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول جثمان «على. ع». الشاب الثلاثيني ابن مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة، بينما وصلت زوجته الشابة العشرينية مصابة بحالة اختناق موقد التدفئة وتم نقلها للعناية المركزة.