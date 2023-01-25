الانتصار على «الإرهاب» وحلول إسلامية للأزمة الاقتصادية بالعدد الجديد من جريدة «عقيدتي»

صدَر العدد الجديد من جريدة «عقيدتي» والتي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة دار التحرير برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وجاء في صدر صفحتها الأولى التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الاحتفال الواحد والسبعين «لعيد الشرطة المصرية»، وإعلان إقامة احتفالية ضخمة على أرض العريش والشيخ زويد بالانتصار على الإرهاب.

جريدة «عقيدتي»

وقال الكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي في تصريح خاص لـ«الوطن»: جريدة عقيدتي صدرت صفحتها الأولى كذلك إشارات وعناوين لملفها الرئيسي في العدد حول الحلول الإسلامية للأزمة الاقتصادية مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن التمويل الإسلامي يفتح آفاق التنمية والتقدم الاقتصادي، وكيف تعامل المسلمون مع أزماتهم الاقتصادية في إطار خلاصة تجارب المسلمين في التعامل مع الأزمات والتي من بينها أزمتي عام الرمادة، والشدة المستنصرية.

الأزهر الشريف

وتابع: «عقيدتي صدرت كذلك عددها الجديد إدانة الأزهر الشريف لحادث حرق المتطرفين في السويد للقرآن الكريم والمصحف الشريف، وبحث فضيلة الإمام مع وزير الخارجية الإيطالي إقامة مؤتمر عالمي لتجريم الإساءة للأديان».

وواصل محمد الأبنودي متحدثا عن موضوعات العدد: وكذلك لقاء الرئيس السيسي بوزير الأوقاف والذي جاء تحت عنوان: بتوجيهات رئاسية.. الأوقاف تسعد قلوب المصريين في رمضان.. دروس دعوية.. أمسيات دينية.. وخطة متكاملة لإحياء الشهر الفضيل.

من الموضوعات المهمة كذلك تقرير حول إحالة ملف «الإمام الشافعي» للأزهر من قبل الرقابة، وحوار مطول مع الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والحديث عن كيان التحالف وكونه يضم نحو 30 كيانًا وجمعية، ومبادرات التحالف والتي من بينها أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة طوال العام.

وأشار إلى أنَّه تفرد عقيدتي صفحة خاصة لأنشطة وزارة الشباب والتي عرضت للتعاون المثمر بين وزارت الشباب والتعليم والثقافة، وتصريح لوزير الشباب يؤكّد فيه أن الوزارة تهدف لبناء جيل جديد ينتمي للوطن ويحقق الريادة.

وفي ندوة «عقيدتي» التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف، أكّد العلماء أنَّ المسلم منارة للسلام وداعية بأخلاقه ضد الإرهاب، وأن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة.