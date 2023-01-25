السيسي لرئيس وزراء الهند: تجمعنا علاقات أخوية صادقة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على حسن الاستقبال، الذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الفاعلة والممتدة بين البلدين والشعبين، قائلا، «تحتفل الهند اليوم بـ75 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، كما أنّ اليوم يشهد حلقة جديدة من تاريخ الهند العظيم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، في العاصمة الهندية نيودلهي، رفقة رئيس الوزراء الهندي، أنّ المباحثات مع «مودي» استعرضت ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والدفاعية، حيث أكدنا زيادة حجم التبادل التجاري، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين.