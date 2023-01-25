مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق المراقي في سيوة

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة على طريق «سيوة- المراقي» في محافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى المستشفى، وأخطرت شرطة النجده اللواء السيد سلطان مسعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث طريق سيوة

واستقبل، اليوم الأربعاء، مستشفى سيوة المركزى ضحية حادث طريق «سيوة- المراقي»، ويدعى عيسى عبدالله علي، 27 سنة، مقيم في قرية المراقي، ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة تحت إشراف مفتش الصحة في سيوة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى، ووضعه تحت إشراف جهات التحقيق.

سؤال شهود العيان

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث، وجاري الفحص، للتعرف على أسباب وقوع الحادث، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وحُرر المحضر اللازم.