مصرع سائق وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالشيخ زايد

لقى سائق مصرعه، وأصيب شخصان كانوا بصحبته أثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور الضبعة، تم نقل الجثمان والمصابان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ النجدة

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مصادمة، ومتوفى ومصابين.

انفجار إطار سيارة

على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث رجال الشرطة، بالتوجه إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تبين أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة «علي. ع» سائق «متوفى»، وبصحبته شخصان انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، ونتج عنها وفاة قائدها وإصابة مرافقيه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.