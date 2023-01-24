مأساة مصرع تباع في انقلاب سيارة بالغربية.. نجا من حادث آخر قبل وفاته بيوم

«عمل حادثة قبل ما يموت بيوم وطلع منها سليم» بهذه الكلمات بدأ عماد القصراوي ابن عم الشاب المتوفى إسماعيل القصراوي، حديثه لـ«الوطن»، بأن المتوفى كان يستقل دراجة نارية قبل الحادث الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة، بيوم وتعرض إلى حادث سير به، ولكنه لم يصب بشيء.

وأضاف أن المتوفى يعمل مساعد سائق «تباع» على سيارة نقل ثقيل، وكان يستقل دراجة نارية أمس، وأثناء سيره على طريق بسيون- شبراطو، وتعرض إلى حادث سير ولم يصب بأي أذى، «سبحان الله لم يصب بأذى شيء، وفي صباح أمس الإثنين خرج كعادته للعمل تباع علي سيارة نقل ثقيل، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر انقلاب السيارة داخل الأراضي الزراعية».

حسن الأخلاق والسيرة الطيبة

وأوضح القصراوي، أن إسماعيل ابن عمه يبلغ من العمر 22 عاما، ولدية 2 من الأشقاء هو أكبرهم، وكان يعمل جاهدا من أجل الانتهاء من تشطيب شقته، وكان على وشك أنه يخطب، وإتمام زواجه، غير أن القدر لم يمهله، وهناك حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي وصدمة بالقرية، حزناً على وفاة إبن عمه الذي كان يتمتع بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة بين أهل القرية.

تفاصيل الواقعة

شهد طريق «شبراتنا - بسيون»، انقلاب سيارة نقل ثقيل، داخل الأراضي الزراعية، بناطق قرية كفر عسكر، التابعة إلى دائرة مركز بسيون، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتبين من التحريات مصرع أحد الأشخاص العاملين عليها، ويدعى اسماعيل القصراوي، 22 عاما، ويعمل مساعد سائق عليها، وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، بعد صلاة الجنازة عليه من أحد مساجد القرية.