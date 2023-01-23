عاجل.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث سير

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث بين سيارة ملاكي و«توك توك» وجار عمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من «عادل. م. ا»، 18سنة، مقيم شبراخيت، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد. ع. ط»، 16سنة، مقيم شبراخيت، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي، و«محمد. ي. ا»، 14سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.