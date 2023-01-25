السيسي: مصر لم تدخر جهدا لحل أزمات الطاقة وتغير المناخ والطعام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين، ما يؤكد الإرادة المشتركة لتدشين علاقات استراتيجية، ومواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، واستشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون والتصنيع المشترك، مؤكدا أنّ مصر لن تخرج جهدا للوصول إلى حلول لأزمات الطاقة والطعام وتغيّر المناخ في العالم.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، أنّ مباحثاته مع مودي تطرّقت إلى القضايا المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها، كما تطرّقت المباحثات، إلى مناقشة مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، حيث تجمع البلدين وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد.

وأضاف الرئيس، أنّ المباحثات تطرّقت كذلك إلى أهمية القضاء على العنف، والاتفاق على أهمية التعاون في القطاع الأمني، وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في هذا المجال الحيوي، فضلا عن استعراض نتائج قمة المناخ الأخيرة COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ مؤخرا، خاصة تمويل الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى الاتفاق على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، متابعا: «تشهد الهند طفرة من التحديث والنمو تحت قيادة رئيس الوزراء، علمت ذلك منذ لقائي الأول به وأتطلع لزيارته إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة».