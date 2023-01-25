«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع شركة «SAP» في مجالات التحول الرقمي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد سامي، مدير عام شركة «SAP مصر»، لمناقشة التعاون لإعداد وتنفيذ وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وميكنة الموارد المؤسسية full integrated ERP System للهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واستهل الوزير محمد صلاح، اللقاء، بالترحيب بوفد شركة SAP، مشيرا إلى أنّ الدولة تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت الدولة خلال الفترة الماضية على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا من خلال التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، فضلا عن إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين، عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد والعمل على تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الوزارة والشركات والوحدات التابعة كجزء أصيل من الدولة، تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات، والأنظمة المرتبطة، لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أنّ منظومة العمل بالإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، حيث تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر من خلال تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدني المهم كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أوضح محمد سامي، مدير عام شركة «SAP مصر»، أنّ شركته هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تنتج وتطور برمجيات لنحو 25 صناعة عالمية بما يساهم بشكل فعال في رفع كفاءتها وتنافسيتها، ومؤخرا نفذت الشركة عددا من المشاريع لتطوير العمل بالقطاع الحكومي والعام، حيث نجحت في التعاقد على تطوير منظومات العمل بعدة جهات، منها منظومة الضرائب المصرية بوزارة المالية، وتطوير منظومة الهيئة العامة للبترول، والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وغيرها من المشاريع القومية التي تفخر الشركة بكونها جزء من نجاحها.

وأكد سامي، أنّ شركة SAP سعيدة وتفخر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وحريصة كل الحرص على نجاح تجربة التعاون مع «الإنتاج الحربي» للوصول إلى أفضل رؤية لتطوير الهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة لها رقميا، وتحويلها إلى مؤسسة ذكية عن طريق الاستفادة من البيانات التي يتم جمعها وإدارتها من خلال منظومات العمل المختلفة بأعلى فاعلية معايير أمان.

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنّ وزارة الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة، تؤهلها للمشاركة في مختلف المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة العيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس أيمن سعد، رئيس قطاع النظم، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.