واصل مطار القاهرة الدولي، استقبال المنتخبات المغادرة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث يشهد على مدار اليوم الثلاثاء، مغادرة 8 منتخبات دولية، عقب خروجهم من البطولة.

منتخبات 8 دول تغادر القاهرة عقب خروجهم من بطولة كأس العالم لكرة اليد

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المنتخبات الـ 8، هي «الأرجنتين - اليابان - الجزائر - ألمانيا - البحرين - أرجواي - أيسلندا - روسيا»، حيث سيغادرون اليوم، على متن رحلات خاصة، وعلى متن رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران .

واستقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة منتخب أرجواي والتي تضم 25 لاعبا وفنيا، ومن المنتظر أن تقلع رحلتهم المتجهة إلى روما، وذلك على متن رحلة مصر للطيران، رقم 971 MS على أن تغادر باقي بعثات المنتخبات بإجمالي عدد نحو 190 راكبا، على مدار ساعات اليوم.

سلطات الحجر الصحي بمطار تطبق الإجراءات الحترازية

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال المنتخبات المغادرة عقب خروجهم من بطولة كأس العالم لكرة اليد ، مع اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلا عن تقديم جميع التسهيلات في إنهاء إجراءات سفرهم لبلادهم آمنين مطمئنين.

وكان مطار القاهرة الدولي ودع أمس الاثنين، 4 منتخبات دولية عقب خروجها من بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكان بعض اللاعبين حرص على زيارة المنطقة الأثرية بالأهرامات، وبعض المزارات السياحية الأخرى، كما حرصت بعض الوفود الرياضية، على الحصول على رحلة نيلية، والتقاط الصور التذكارية بصالات السفر والوصول، وبعض المناطق الأثرية والسياحية.