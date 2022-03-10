التعليم تكرم الطلاب الفائزين في بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالاً لتكريم الطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021.

بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الأمين رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته اليوم لتكريم بناتنا وأبنائنا أعضاء منتخبى الشابات والشباب الذين حصدوا الجوائز الفضية والبرونزية فى بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت فى دولة صربيا، قائًلا إن ما نشهده اليوم ما هو إلا إنعكاس لما توليه الدولة المصرية بجميع مؤسساتها من اهتمام بالرياضة عامةً، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام ودعم التربية الرياضية في المدارس والجامعات.

وقال الدكتور رضا حجازي إن لقاءنا اليوم نابع من إيماننا الراسخ بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، فضلاً عن دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع، وينعكس هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد السيد رئيس الجمهورية، على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا أساسيًا من التعليم؛ للحفاظ على صحة أبنائنا، وهذا يأتي في إطار اهتمام سيادته بشكل عام ببناء الإنسان المصري، والعمل على إعادة صياغة شخصية مصرية متكاملة الجوانب.

وأوضح حجازي إن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضة داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة، حتى تتبوأ بلادنا المكانة اللائقة بها على الخريطة الدولية، والمكان اللائق بها على منصات التتويج الرياضي، وقد أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، أن الطلاب الذين يحرصون على المشاركة في المسابقات الرياضية لديهم قدرة أعلى على الاستمرار في الدراسة، وتحقيق الإنجاز، وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، كما أن لديهم فرصة أكبر لتحقيق الذات.

ووجه حجازي كلمة للطلاب قائلًا "استمروا على درب النجاح، واعملوا بجد فأنتم قادة الغد، وأبطال المستقبل، وحافظوا على المنافسة الشريفة التي تبرز الكفاءات الرياضية المؤهلة، واستمروا في تحقيق آمالكم وطموحاتكم في اعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل الرياضية". ومن جانبه قدم فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني تهنئة الأزهر الشريف للطلاب الفائزين، مؤكدًا على تربية البدن والروح معًا وتربية العقل والقلب معًا، مشيرًا إلى أن مسئولية تربية الأولاد على جميل الأقوال والأفعال والأحوال من أهم الواجبات التى يطالب بها الوالدين وأن من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الآباء أن يتخلوا عن دورهم أو يقصروا فيه، مطالبًا المؤسسات المختصة بالاهتمام بتربية أبنائنا وتنشئتهم، ولدينا ثقة فى أن الأسرة والمؤسسات المصرية على قدر من الوعي والقدرات التى ترتقى بأبنائنا.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم برامج ومشروعات البرامج المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لدعم كافة الهيئات ومراكز الشباب للوصول بها إلى إلى الحرفية، لتصبح أحد آليات اكتشاف المواهب الرياضية.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أننا فى مجتمع تهتم فيه القيادة السياسية بدعم الرياضة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب واتحاد الرياضة لكرة اليد لدعم أبنائنا الطلاب وتعليمهم المنافسة الشريفة لأن الرياضة فيها أخلاقيات وسلوكيات ونسعى جميعًا أن تكون هناك منظومة تربوية لتعليم أبنائنا ودعمهم رياضيًا.

ومن جهتها أكدت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية إن مصر تزخر بالعديد من المواهب الشابة التي تحتاج إلى رعاية وتوجيه لتسطع في سماء الإبداع، مشيرة إلى أن هذه الأرض الطيبة خرج منها مبدعون في شتى المجالات وتتوالي الإنجازات والنجاحات تحت رعاية القيادة الواعية لمصرنا الحبيبة رئيس الجمهورية، وفي ظل التعاون الدائم والمثمر ورؤية من الدكتور طارق شوقي والدكتور أشرف صبحي بتذليل العقبات وتوفير كافة السبل لدعم الموهوبين، لافتة إلى أنه كان حرصنا الدائم على تكليل هذه المجهودات وبذل الجهد والعطاء في سبيل تحقيق رؤية مصر للخروج بأجيال سليمة الفكر والوعي والبنيان.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن أن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية يسعى دائمًا لبذل كافة الجهود في سبيل تحقيق أكبر قدر من النفع لأبنائنا المتميزين من الطلاب، وأن حفلنا اليوم لتكريمهم عرفانًا وتقديرًا لكل المبدعين الذين يبذلون جهدًا في سبيل رفع راية مصر عاليًا.

وتم خلال الحفل عرض فقرة "لا للتعصب" قدمها فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكريم رئيس البعثة والمشرفين والطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة كأس العالم بصربيا 2021.