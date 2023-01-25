تفاصيل غرق سفينة شحن تحمل 6 أطنان من الأخشاب بكوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية، غرق سفينة شحن تقل 22 فردا من أفراد الطاقم قبالة جزيرة «جيجو» الجنوبية، اليوم، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 3 أشخاص، ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية من بينها وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، تفاصيل حادث غرق سفينة شحن قبالة جزيرة «جيجو» الجنوبية

سفينة شحن الغارقة مسجلة في «هونج كونج»

وقالت قوات خفر السواحل الكوري الجنوبي، إن سفينة شحن مسجلة في «هونج كونج»، تحمل اسم «جين تيان»، غرقت قبالة جزيرة «جيجو» الجنوبية، وكانت سفينة الشحن الغارقة، تنقل أخشابا يبلغ وزنها 6.551 طنا، وكان على متن السفينة «جين تيان»، 14 صينيا و8 أشخاص من ميانمار.

إرسال إشارة استغاثة على بعد 148.2 كيلومترا جنوب شرق «سيوجويبو»

وأضافت «خفر السواحل»، أن سفينة الشحن الغارقة، أرسلت إشارة استغاثة في الساعة 3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد 148.2 كيلومترا جنوب شرق مدينة «سيوجويبو» في «جزيرة جيجو» الجنوبية، وبعد ساعة واحدة من تلقى نداء الاستغاثة، أجرى قبطان سفينة الشحن الغارقة آخر اتصال مع «السواحل الكوري»، قال فيه إنه سيتخلى عن السفينة مع أفراد الطاقم، وفقا لما ذكرته إذاعة «كيه بي إس» الكورية الجنوبية.

ولدى وصول أفراد «خفر السواحل» الكوري الجنوبي، إلى موقع غرق سفينة كانت مغمورة بالكامل، فيما أجرت القوات عملية بحث وإنقاذ مشتركة مع نظرائهم اليابانيين من أجل إنقاذ أفراد الطاقم الآخرين.

بدورها، تمكنت سفن أخرى كانت تبحر بالقرب من موقع غرق السفينة، من إنقاذ 14 فردًا من أفراد طاقم سفينة الشحن الغارقة بينهم 9 فاقدي الوعي.