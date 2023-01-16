تراكم الثلوج يتسبب في حادث تصادم نحو 40 سيارة في كوريا الجنوبية

أسفر حادث اصطدام نحو 40 سيارة من الخلف على طريق «جوري-بوشيون» السريع في مقاطعة «جيونجي» المجاورة للعاصمة الكورية الجنوبية «سول» عن إصابة 25 شخصا.

ويُعتقد بشكل مبدئي أن الثلج المتجمد على الطريق هو سبب وقوع حادث اصطدام نحو 40 سيارة من الخلف على طريق «جوري-بوشيون» بكوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن شخصا واحدا أُصيب بسكتة قلبية، فيما أصيب 3 آخرين بجروح خطيرة في تصادم عدة سيارات، بينما تلقى 21 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

تساقط الثلوج بكثافة في أجزاء كثيرة من مقاطعة جانج وون»

وشهدت أجزاء كثيرة من مقاطعة «جانج وون» الكورية الجنوبية، تساقط ثلوج كثيفة خلال اليومن الماضيين، بينها 55.9 سم من تساقط الثلوج في سلسلة «جبال ميسيريونج» و 52.3 سم من الثلوج في تل «هيانجروبونج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في شنرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، تقطعت السبل بنحو 10 سيارات لأكثر من ساعة على طريق مغطى بالثلوج، مع الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 100 حادث مروري، في مقاطعة «جانج وون» الجبلية الشرقية.

وغطت الثلوج الكثيفة جزءا من الطريق السريع فى مقاطعة «كوسونج» الساحلية، مما تسبب فى تقطع السبل بحوالى 10 سيارات فى المنطقة، فيما كافح السائقون لتوجيه سياراتهم بعيدًا عن الجليد المتراكم لمدة ساعة ونصف تقريبًا قبل قيام الشرطة وسلطات الإطفاء والجيش بإزالة الثلوج من الطريق.