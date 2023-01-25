إطلاق هاشتاج لدعم دعوة الأزهر إلى مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية بعد حرق المصحف

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان «ادعم دعوة #الأزهر_الشريف»، لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية، نصرة للمصحف الشريف، بعد حادث تمزيق المصحف الشريف مجددا بهولندا، وإطلاق الأزهر الشريف دعوته التي طالب فيها الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها.

ودعا الأزهر الشريف إلى مقاطعة تلك المنتجات، لتكون ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين، خاصة وأنهم أساءوا إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها حرية التعبير، بحسب بيان الأزهر.

التزام الشعوب العربية والإسلامية بالمقاطعة

وشدد الأزهر على ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذلٌ صريحٌ عن نصرةِ الدين الذي ارتضاه الله لهم.

مرصد الإسلاموفوبيا: تمزيق المصحف تغذِّي مشاعر الكراهية والتمييز

ولم يكن هذا التحرك من قبل الأزهر الشريف فقط، إذ أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بشدّة تمزيقَ اليمين المتطرف الهولندي المصحف الشريف، أمام مبنى البرلمان في لاهاي، وذلك في ظلِّ الممارسات المناهضة للإسلام والمسلمين، مؤكدا أن هذا التصرفات تغذِّي مشاعر الكراهية والتمييز، كما تخدم الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة احترام المقدسات الدينية بشكل عام والرموز الدينية بشكل خاص، يمثل أحد أهم حقوق الأمم والشعوب، ومن واجب الحكومات والنُّظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظلَّ تلك المقدسات بعيدةً عن الانتهاكات أو التشويه والإساءات المتعمدة.