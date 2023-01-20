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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

كتب:

شريف سليمان
11:52 ص | الجمعة 20 يناير 2023
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. 

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