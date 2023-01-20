بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف كتب: شريف سليمان 11:52 ص | الجمعة 20 يناير 2023 صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. اقرأ المزيد: موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بشبين القناطر في الغربية موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية 17 حفيدا حفظة للقرآن.. القصة الكاملة لوفاة مسن داخل مسجد في صلاة الجمعة بالغربية وفاة مسن داخل مسجد بالغربية بعد أداء صلاة الجمعة.. «استجاب الله له وحقق أمنيته» صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة بث مباشر بقلم شريف سليمان