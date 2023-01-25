تفكيك خلية إرهابية في «نينوى» شمال العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في «نينوى» شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلى أنّ أحد العناصر الإرهابية عمل كإداري في تنظيم «داعش» المتطرف، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان شرطيا عراقيا، لقي مصرعه وأُصيب آخر في وقت سابق، إثر هجوم مسلح على دورية أمنية غربي العاصمة العراقية «بغداد».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّ بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية بل قوات استشارية للتدريب

«تشكيل الوارثين»: «قاعدة التنف» مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق

من جانبه، أعلن فصيل «تشكيل الوارثين» المسلح، التابع لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، مسؤوليته عن هجوم لطائرات دون طيار «مسيرة» استهدف قاعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منطقة التنف بالبادية السورية جنوب شرق سوريا، الجمعة الماضي، وقال إنّها مركزا لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعرضت «قاعدة التنف» لهجوم بـ4 مسيرات، جرى إسقاطها من قوات «التحالف الدولي» قبل وصولها إلى هدفها، فيما نجحت طائرة خامسة في قصف مبنى في القاعدة، وأشارت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إلى إصابة عنصرين من «جيش سوريا الحر» في قاعدة التنف.